Star TV'den İbo Show Kararı! Yeni sezonda İbo Show devam edecek mi?

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21

Yıllar sonra ekranlara bomba gibi geri dönen İbo Show için karar verildi. İmzalar atıldı. İbo Show'un Star TV'de Eylül ayında tekrar ekranlara gelmesi planlanıyordu ancak değişiklik olduğu iddia edildi. Peki İbo Show devam edecek mi?

YENİ SEZONDA İBO SHOW DEVAM EDECEK Mİ?

Birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show yeni sezon için Star TV ile imzalar atıldı.

Eylül ayında tekrar yeni sezonda sevenleriyle buluşacağı planlanan İbo Show'da tarih değişikliği yaşandığı iddia edildi.

Star Tv ile imzaların atılmasıyla beraber yeni sezona merhaba diyecek olan İbo Show 21 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.