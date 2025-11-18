İSTANBUL 22°C / 15°C
18 Kasım 2025 Salı
  • Sultan Mehmed'den intikam yemini! Osmanlı Ocağı yeniden ayağa kalkıyor
Magazin

Sultan Mehmed'den intikam yemini! Osmanlı Ocağı yeniden ayağa kalkıyor

TRT 1'in tarihî dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı” 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Osmanlı'nın kayıp sonrası yeniden toparlanma süreci, Pontus cephesinde şekillenen tehlikeli ittifaklar ve doğuda yaklaşan Akkoyunlu baskısı yeni bölümün merkezinde olacak. Sultan Mehmed'in hem içeride hem dışarıda büyüyen tehditlere karşı verdiği mücadele, ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

18 Kasım 2025 Salı 08:17
Sultan Mehmed'den intikam yemini! Osmanlı Ocağı yeniden ayağa kalkıyor
"Mehmed: Fetihler Sultanı", 18 Kasım Salı akşamı elli dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; Osmanlıya karşı yeni ittifaklar doğacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in kararlı duruşuyla yeniden kenetlenir. Mehmed, "Kanımızı yerde koymayacağız!" diyerek intikam yeminini ilan ederken, Kurtçu ve Bali Bey arasındaki gerginlik yerini Pontus'a karşı ortak bir hedefte birleşmeye bırakır. İçeride yaşanan beklenmedik yüzleşmeler, dışarıdaki düşmanlıkların gölgesinde şekillenirken eski hesaplar kapanır, yeni ittifaklar doğar.

Pontus cephesinden yükselen rüzgârlar, Osmanlı'ya karşı kurulan planların büyüdüğünü gösterir. Komnenos'un öfkesi, Uzun Hasan'ın Pontus'a yaklaşan desteği ve sarayda yankı bulan diplomatik adımlar, bölgedeki güç dengesini hiç olmadığı kadar hassas bir noktaya taşır. Mehmed ise karşısında yükselen bu yeni tehdide karşı zamanla yarışırken, devlet erkânı arasında bile farklı sesler yükselmeye başlar.

Doğu cephesinde ise Akkoyunlu tehdidi yaklaştıkça tansiyon yükselir. Şehzade Beyazıd ve Mustafa, babalarının emriyle kritik bir tahkimat görevi üstlenirken Osmanlı ordusu ise zorlu coğrafyada ilerlerken hem doğanın hem de görünmeyen tuzakların gölgesine düşer. Kadırga Yaylası'nda yaşanan ordu içindeki anlaşmazlıklar, Sultan Mehmed'in ordusuna gücünü yeniden hatırlattığı bir dönüm noktasına dönüşür. Mehmed, askerin içine girerek yaptığı etkileyici konuşmayla onlara yeniden ruh ve gayret aşılar. Ancak Sultan Mehmed ve ordusunu bekleyen asıl tehlike ileride bekliyordur.

