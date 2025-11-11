Sultan Mehmed'in yeni hedefi… Pontus'un fethi başlıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 11 Kasım Salı akşamı elli sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; Sultan'ın yeni hedefi Pontus İmparatorluğu olacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler yaşanacak?

Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden zaferle döner. Yeni fethedilen topraklarda adaletin ve düzenin sağlanması için harekete geçer. Artık sıradaki hedef bellidir: Pontus İmparatorluğu. Trabzon ve çevresi, Osmanlı'nın Karadeniz'deki hâkimiyetini tamamlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Divan-ı Hümayun'da yapılan toplantıda Sultan Mehmed, Pontus üzerine büyük bir sefer düzenlenmesini emreder. Ancak bu yol kolay değildir. Ordunun önünde sarp dağlar, zorlu geçitler ve "Alamut'tan bile güçlü" denilen Yılanlı Kale vardır. Mehmed, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli bir plan kurar. Bali Bey akıncı kuvvetlerinin başında kaleye yönelirken, Bahadır Paşa komutasındaki donanma Karadeniz'den Pontus surlarını topa tutacaktır.

Ancak savaş meydanında olduğu kadar saray içinde de çetin bir mücadele yaşanır. Sultan'a yakın isimler arasındaki güven sarsılmaya başlar. Vlad, görünürde Mehmed'in yanında olsa da, gizli hesaplar peşindedir. Zeynel, bu ihanetin izini sürerken kendini sonu bilinmeyen bir oyunun içinde bulur. Kurtçu Doğan ise hem kardeşinin hem de dostunun akıbetiyle yüzleşmek zorundadır.