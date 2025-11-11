İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2346
  • EURO
    48,8659
  • ALTIN
    5618.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sultan Mehmed'in yeni hedefi… Pontus'un fethi başlıyor!
Magazin

Sultan Mehmed'in yeni hedefi… Pontus'un fethi başlıyor!

Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta heyecan dolu bir bölüme sahne olacak. İsfendiyaroğlu zaferinin ardından gözünü Karadeniz'e diken Sultan Mehmed, Pontus İmparatorluğu üzerine büyük bir sefer başlatıyor. Ancak zorlu dağlar, güçlü kaleler ve saray içindeki gizli entrikalar bu zafer yolunda Sultan'ı bekleyen yeni engeller olacak.

Haber Merkezi11 Kasım 2025 Salı 07:59 - Güncelleme:
Sultan Mehmed'in yeni hedefi… Pontus'un fethi başlıyor!
ABONE OL

TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 11 Kasım Salı akşamı elli sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; Sultan'ın yeni hedefi Pontus İmparatorluğu olacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler yaşanacak?

Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden zaferle döner. Yeni fethedilen topraklarda adaletin ve düzenin sağlanması için harekete geçer. Artık sıradaki hedef bellidir: Pontus İmparatorluğu. Trabzon ve çevresi, Osmanlı'nın Karadeniz'deki hâkimiyetini tamamlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Divan-ı Hümayun'da yapılan toplantıda Sultan Mehmed, Pontus üzerine büyük bir sefer düzenlenmesini emreder. Ancak bu yol kolay değildir. Ordunun önünde sarp dağlar, zorlu geçitler ve "Alamut'tan bile güçlü" denilen Yılanlı Kale vardır. Mehmed, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli bir plan kurar. Bali Bey akıncı kuvvetlerinin başında kaleye yönelirken, Bahadır Paşa komutasındaki donanma Karadeniz'den Pontus surlarını topa tutacaktır.

Ancak savaş meydanında olduğu kadar saray içinde de çetin bir mücadele yaşanır. Sultan'a yakın isimler arasındaki güven sarsılmaya başlar. Vlad, görünürde Mehmed'in yanında olsa da, gizli hesaplar peşindedir. Zeynel, bu ihanetin izini sürerken kendini sonu bilinmeyen bir oyunun içinde bulur. Kurtçu Doğan ise hem kardeşinin hem de dostunun akıbetiyle yüzleşmek zorundadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.