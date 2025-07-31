Sümeyye Aydoğan'dan ‘Son Sefer' çıkışı: Onur duyduğum işleri severek yapıyorum

Sümeyye Aydoğan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şık tarzıyla dikkat çeken Sümeyye Aydoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yoğun bir dönemden geçtiğini dile getiren oyuncu, "Burada işlerim var. Her şey yolunda. Birkaç proje var onaylanmak üzere" dedi.

Tatil planları hakkında da konuşan Aydoğan, "Belki bir tur daha giderim bir yere, belli değil" şeklinde konuştu.

Aydoğan, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" filminde rol aldığını hatırlatarak, projeye gelen tepkiler hakkında da açıklama yaptı. Zafer Algöz'e yönelik eleştirilerin sorulması üzerine oyuncu, "Bana tepki gelmedi. Biz oyuncuyuz, işimizi yapıyoruz. Senaryosunu beğendiğim ve içinde bulunmaktan onur duyduğum işleri severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.