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Süperstar Ajda Pekkan'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ajda Pekkan'ın menajeri kötü haberi sosyal medyadan paylaştı. Süperstar apar topar hastaneye kaldırıldı. Pekkan'ın sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını açıkladı.

2 Kasım 2022 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Süperstar Ajda Pekkan'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
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29 Ekim konserindeki performansıyla parmak ısırtan Ajda Pekkan resmen nazara geldi. Süperstar'ın menajeri Oğuz Arınmış kötü haberi sosyal medyadan paylaştı. Evinde düşen Ajda Pekkan Apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Ajda Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama...

AJDA PEKKAN EVİNDE DÜŞTÜ

Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arınmış yaptığı açıklamada Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını açıkladı. Kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği belirtildi.

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