Süreyya Yalçın kimdir nereli Süreyya Yalçın kaç yaşında serveti ne kadar? Ozan Baran kimdir? Faruk Yalçın kimdir? Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Süreyya Yalçın, biyografisi ile sorgulanmaya devam ediliyor. Yaşamıyla sürekli olarak gündemde yer alan Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Dış görünüşüne servet harcayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz aylarda da yeni dişleriyle gündem olmuştu. Sosyetik ikoncanın bu görüntüsünün maliyeti ortaya çıktı. Dış görünüşüne servet harcayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Hollywood gülüşüne sahip olmak için Diş Hekimi Eyüp Çelik'in kapısını çaldı. İkoncanın yeni dişleri için de 150 bin lira ödediği öğrenildi.Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hatay'lı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Türkiye'nin önemli işadamlarından Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın hakkında bazı bilgiler ve merak edilenleri star.com.tr adresimiz üzerinden derledik.

Dış görünüşüne servet harcayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz aylarda da yeni dişleriyle gündem olmuştu. Sosyetik ikoncanın bu görüntüsünün maliyeti ortaya çıktı.



Dış görünüşüne servet harcayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Hollywood gülüşüne sahip olmak için Diş Hekimi Eyüp Çelik'in kapısını çaldı. İkoncanın yeni dişleri için de 150 bin lira ödediği öğrenildi.



Ağustos ayında düzenlenen Burning Man festivaline katılan ve festivalden sık sık fotoğraflar paylaşan Süreyya Yalçın o dönemde pırlanta maskesiyle gündeme gelmişti.



Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy göstermişti. Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Süreyya Yalçın, biyografisi ile sorgulanmaya devam ediliyor. Yaşamıyla sürekli olarak gündemde yer alan Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor.

Süreyya Yalçın, son günlerin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir dönem Önder Bekensir'le evlilik yaşayan ve 2016 yılında Ozan Baran ile evlilik hayatına adım atan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir.



2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.



2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.







SÜREYYA YALÇIN'IN BABASI FARUK YALÇIN KİMDİR?



Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 yılında Ergani’de doğdu. Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl hayata gözlerini açan Faruk Yalçın, babasının asker olması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanını gezdi. Vazgeçemediği hayvan ve doğa sevgisine ise henüz çocukluk çağında tutuldu.

Devlet Demiryolları bursunu kazanması hayatının dönüm noktasıydı. Kazandığı burs sayesinde İsviçre’ye giderek mühendislik eğitimi aldıktan sonra 1950’li yılların başlarında ülkesinde döndü. Türkiye’nin yalnızca en önemli iş adamlarından biri değil; aynı zamanda bir doğa sevdalısı, hayvan sever ve eğitim gönüllüsüydü. 1993’te doğa ve hayvan tutkusunu toplumla paylaşmak amacıyla Darıca’da Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi olan, bugünkü adıyla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı kurdu.

1994’te emekli olduktan sonra zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği parkın gelişimi için, tıpkı meslek hayatında olduğu gibi canla başla çalıştı. Ülkesine ve iş dünyasına istisnai katkılarda bulunan Faruk Yalçın, maddi olanaklarının yanı sıra gönlünü, bilgisini, zamanını ve emeğini doğayı paylaştığımız diğer canlılara adamaktan her zaman mutluluk duydu.

Aynı zamanda biyoloji alanında araştırmalar yaparak bitki ve hayvan bakımı üzerine 21 kitap yazdı. Faruk Yalçın, 1 Aralık 2008 yılında, arkasında doğanın korunmasına yönelik ülkenin en önemli mesaj elçilerinden birini bırakarak hayata gözlerini yumdu.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?



Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hatay'lı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir.



Kına gecesinde giydiği, modacı Tolga Çam'ın hazırladığı Sultan kıyafeti ile de oldukça konuşulmuştur. 80 metre ipeğin kullanıldığı elbisede 50 bin swarovski taş kullanılmıştır. Tolga Çam’ın ‘Sultan Gelinlikleri’ koleksiyonundan seçtiği kıyafetin fiyatı 25 bin dolardı. Yalçın'ın kına gecesinde taktığı tacın her tarafı swarovski taşlar ile kaplıydı. Kıyafetin tamamının fiyatı ise 100 bin liraydı.



SÜREYYA YALÇIN'IN SERVETİ NE KADAR?



2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın, mirasçılarına 4 milyar lira bıraktı. İlk eşinden olan dört çocuğu ve ikinci eşinden olan kızı Süreyya Yalçın arasında miras paylaşıldı. Sabah gazetesinin 2016 yıllarda yaptığı bir habere göre, Süreyya Yalçın'ın aylık faiz geliri 833 bin dolar. Haberde Süreyya Yalçın'ın bir bankada 100 milyon dolarlık bir hesabının olduğu belirtiliyor.



OZAN BARAN KİMDİR?



Antakyalı iş adamı Ozan Baran Süreyya Yalçın ile Miamide tanışıp sevgili oldu. Çift, Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile 2016 yılında dünya evine girdi. Yalçın sırtına Ozan Baran'ın dövmesini yaptırdı.