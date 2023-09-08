Süreyya Yalçın'ın yıllar içindeki değişimi hayrete düşürdü! İşte Süreyya Yalçın'ın eski hali

Süreyya Yalçın'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekiyor. Uzun süredir Amerika'da yaşayan ünlü ismin 4 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise yeniden gündeme geldi. Süreyya Yalçın'ın eski hali, yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi. İşte Süreyya Yalçın'ın eski hali...

Zayıflığıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın'ın eski hali sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 38 yaşındaki Süreyya Yalçın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmüyor.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlenen Süreyya Yalçın Miami'ye yerleşti.

Verdiği kilolarla ve zayıflığıyla adından sıkça söz ettiren Yalçın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kilo alamadığı ortaya çıktı.

Süreyya Yalçın, Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna "Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok" cevabını vermişti.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. Süreyya Yalçın, 39 yaşında ve aslen Diyarbakır Ergani doğumludur.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir.

Süreyya Yalçın 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaptı.

2016 yılında Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile evlenen Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.