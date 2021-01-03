03 Ocak 2021 Pazar 14:01 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:01

Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu. Yayınlanan fragmanla birlikte Survivor’a gidecek ünlülerin tam listesi paylaşıldı. Bu sene yayınlanacak olan bölümde Aşk-ı Memnu'nun çocuk yıldızı Bülent'i canlandıran Batuhan Karacakaya da yer alıyor. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacılarının isimleri

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlıyor.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 sezonunun Gönüllüler takımı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin isimler açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.