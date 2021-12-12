12 Aralık 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 16:09

Survivor 2022 ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı, All Star kadrosunun açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından merakla beklenen Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı. Yarışmada yer alacak gönüllüler ve ünlüler kadrosu belli oldu. Peki Survivor All Star yayın tarihi açıklandı mı? İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Gönüllüler ve Ünlüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte Survivor All Star yayın tarihi de merak edildi.

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor All Star yayın tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene Ocak ayında başlayan yarışmanın 2022 yılında da Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı, "Survivor All Star için geri sayım başladı. Bu sene yarışmada önemli isimler yer alıyor. Açıklanan yarışmacılar arasında Nisa Bölükbaşı, Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Adem Kılıçcı gibi isimler de yer alıyor. İşte Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan gönüllüler ve ünlüler.

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde ise; Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.