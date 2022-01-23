23 Ocak 2022 Pazar 11:06 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:06

Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayın lanan bölümünde dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderdi. Peki Survivor 2022 sürgün adasına kim gitti? Survivor'da kim sürgüne gitti? İşte son bölümde yaşanan detaylar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı.

SURVİVOR 1. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderdi.

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından oldu. Survivor'da sürgün adasına giden ilk isim Mert oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASI NEDİR?

Sürgün adası uygulaması ilk haftaya özel bir uygulama olacak. Eleme adayı olan isimler sürgün adasına gönderilecek ve burada tek başlarına kalacaklar. Ne bir yarışmaya katılabilecekler ne de kazanılan ödüllerden faydalanabilecekler. Eleme adası olan isimler 4 gün boyunca burada hiç kimse ile temas kurmadan yaşayacaklar.

SURVİVOR AYCAN VE ADEM NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022, 5. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada Aycan Yanaç, Adem Kılıççı ve Sema Aydemir'in olmadığı görüldü.

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada 3 ismin sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.

Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Aycan'ın Survivor'un geçen haftaki bölümünde hasta olduğu görülmüştü.