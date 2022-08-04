Survivor All Star bitti, kavga bitmedi! Batuhan Karacakaya-Acun Ilıcalı tartışması yargıya taşındı!

Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı arasında tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

2022 Survivor AllStar yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya'nın ve annesinin Twitter'dan yaptığı açıklamalar sonrası Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. Survivor bittiğinden beri devam eden tartışma yargıya taşındı. Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

ACUN ILICALI'YA DAVA AÇTI!

Survivor All Star yarışmasının finali öncesinde Twştter'dan olay açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk öfkesi hala bitmedi. Acun Ilıcalı'yı hedef alan paylaşımlar yapan Karacakaya, bu deva olayı yargıya taşıdı.

Batuhan Karacakaya, yarışma sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Nisa Bölükbaşının şampiyonluğunun şaibeli olduğunu ima etti.

Halk oylamasının yapıldığı yarışmada SMS çokluğu ile birinciliği Nisa Bölükbaşı aldı. SMS oyları Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'ndan daha az oy alarak yarışmadan ayrılan Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Batuhan Karacakaya'nın annesi ve kız kardeşinin açıklamalarıyla iyice büyüyen tartışmaya Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi. Karacakaya'nın "Mektubum var" açıklamasından sonra Ilıcalı, "Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" diye yanıt verdi.

BATUHAN KARACAKAYA'NIN ÖFKESİ DİNMEDİ

Batuhan Karacakaya'nın yarışma sonrası kendisine vaad edilen 3 milyonluk aracın verilmediğini iddia ederek Acun Ilıcalı'ya dava açtı.

Survivor'da kazandığı 3 milyonluk aracı alamadığını iddia eden Karacakaya, yarışmanın ardından 1 ay geçmesine rağmen hala kendisine aracının tahsis edilmediğini belirtti. Karacakaya, bunun için yargıya başvurdu.

Batuhan Karacakaya'nın annesi ve kız kardeşi de kardeşlerinin hakkının yenildiğini iddia ederek sert paylaşımlarda bulunmuştu. Acun ise bu yaşananlar karşısında sessizliği bozmuş "Kimse benim namusuma laf edemez" diyerek anne ve oğlu hakkında ciddi uyarılar da bulunmuştu. Yaşanan şaibeli şampiyonluk sonrasında 2. olan Adem Kılıççı ise Acun Ilıcalı'yı sosyal medya hesabından takibi bırakmıştı.