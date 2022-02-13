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Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç?

Aşkım Burçe, Survivor All Star yarışmasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Survivor yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın boyuyla ilgili sorular da gündeme geldi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı, Cimnastik sporcusudur. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...

13 Şubat 2022 Pazar 12:30 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:30
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Survivor Aşkım Burçe'nin yaşı ve hayatı ile ilgili detaylar, izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Aşkım'ın Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonluğu var. Yarışmayı izleyenler "Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç?" sorularına cevap arıyor. İşte sempatik yarışmacının biyografisi

SURVIVOR AŞKIM BURÇE KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılında dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. İlköğretimi Kayseri'de, ortaöğretimini ise İstanbul'da tamamlayan Aşkım Burçe Tunay, 2014 Yılında girdiği sınav sonucu Maltepe Anadolu Lisesini kazandı.

Survivor Aşkım, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazandı. 2017 Yılında düzenlene Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalındaasya bölgesi birincisi oldu.

ve 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu.

22 yaşında olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

SURVİVOR AŞKIM'IN BOYU KAÇ?

Survivor Aşkım'ın boyu 162 cm'dir.

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