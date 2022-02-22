22 Şubat 2022 Salı 12:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:37

Survivor Ayşe Yüksel Geçen sezon yapılan yarışmada mücadele eden isimler arasında yer aldı. Survivor Ayşe Yüksel, halterde Türkiye'de 3. sü oldu. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne de başlayan Survivor Ayşe Düzce Üniversitesi'nde okudu. Peki Survivor Ayşe Yüksel kimdir, nereli? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, boyu kaç? İşte yarışmacı hakkında detaylar

Acun Ilıcalı, Atakan'ın ayrılmasının ardından gönüllüler takıma yedeklerden giren ismi açıkladı. Survivor All Star 2022'ye Atakan Işıktutan'ın veda etmesinin ardından 2021'in yarı finalisti Ayşe Yüksel yedeklerden yeniden yarışmaya dahil oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'nin başarılı isimlerinden biri olan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımında mücadele edeceğini belirtti. Peki Ayşe Yüksel kimdir, nereli? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, boyu kaç? İşte yarışmacının biyografisi...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, 200 yılında Düzce'de doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Yarışmacının boyu 1.64'tür

Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.

Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe Yüksel, daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı.

Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.

Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.

Survivor Ayşe Yüksel, 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.