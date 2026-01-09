Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıkan isimlerin mücadelesi ekran başındaki izleyenleri heyecanlandırıyor.

BAYHAN 3 KİLO PİRİNCİ TEK SEFERDE PİŞİRDİ

Ünlüler takımında yaşanan erzak olayı ise uzunca bir süre sosyal medyada konuşuldu. Bayhan'ın ödül oyununda kazandıkları 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesi hem takım arkadaşlarını hem de izleyiciyi şaşkına çevirmişti. Bayhan, kendisine gelen eleştirilerin ardından "Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok" açıklamasını yapmıştı.

"ÜVEY ANNEM BİZİ AÇ BIRAKIRDI"

Pirinç olayının gündeme gelmesinin ardından Bayhan'ın geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda annesini kaybettikten sonra yaşadığı zor günlerle ilgili şu sözleri gündem oldu:

Üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı