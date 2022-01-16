16 Ocak 2022 Pazar 11:55 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 11:55

Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz hakkında araştırmalar hız kazandı. 2018 yılında yarışmaya katılan Birsen Bekgöz, Nihat Doğan ile olan beraberliği ile gündeme gelmişti. Peki, Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler...

Survivor Birsen'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Birsen Bekgöz, engelli koşuda üç Türkiye rekorunun sahibidir. Birsen Bekgöz, Survivor'da geçmiş senelerde Survivor'da yarışan en başarılı ve iddialı isimler yer alıyor. Survivor 2022'nin Ünlüler takımında yer alan Survivor Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.