Survivor bitti gerçek hayat başladı! Batuhan Karacakaya gelecek planını açıkladı

Survivor 2025'i ikinci olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya, yarışma sonrası ailesiyle hasret gidermeye başladı. Survivor Batuhan Karacakaya, önceki gün annesi Gülhayat Karacakaya ile birlikte AVM'de objektiflere yansıdı.

Yarışma sonrası dinlenmeye çekilen oyuncu, annesiyle mağazaları gezdi, alışveriş yaptı ve muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Survivor'daki zorlu maratonun ardından kısa bir ara verdiğini belirten Karacakaya, gelecek planlarını da paylaştı. Oyuncu, "Önce ailemle güzel bir tatile çıkacağım, özlediğim yemekleri yiyeceğim. Sonrasında mimarlık kariyerime kaldığım yerden devam edeceğim" açıklamasında bulundu.