Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı, dün akşam yayınlanan programı izleyemeyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de ekrana gelen Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Kaptanlık oyunu en hızlı olan yarışmacı kazanarak kendi ekibini oluşturdu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı olan isim

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılan ada oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayı 3 oyla Ayşe Yüksel oldu. Ayşe'den sonra en yüksek oyu 2 oyla Batuhan aldı. Böylelikle Batuhan Ayşe çekişmesinin galibi de ada oylaması sonucunda Batuhan oldu.

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası Batuhan ile Ayşe adada bir tartışma yaşadı. İki isim arasındaki gerginlik konseyde de sürdü.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Evrim Keklik elendi.

Elenecek yeni isim belirlenecek eleme adayları ardından haftaya belli olacak.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle mücadele ettiği kaptanlık oyunu en hızlı olan yarışmacı kazanarak kendi ekibini oluşturdu. En iyi süreyi yapan erkek ve kadın yarışmacı ise haftanın kaptanları oldu. Kadınların birincisiyle, erkeklerin birincisi eşleşerek kaptanlar sırasıyla ekibini oluşturdu.

Kaptanlık oyununu erkeklerde Çağan Atakan Arslan 46 saniye ile en iyi süreyi yaparak erkeklerin kaptanı oldu.

Kadınlarda ise kaptanlık oyununda Nagihan Karadere 52 saniye ile en iyi süreyi elde ederek kadınların kaptanı seçilmiş oldu.

Survivor All Star'da kadrolarını oluşturan haftanın kaptanları gözünü dokunulmazlık oyununa çevirdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminin ardından Survivor'a veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni takımını oluşturan takım kaptanları dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu 2-0 skorla mavi takım kazandı.

KAPTANLIK OYUNU SONRASI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

Kırmızı Takım

NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan