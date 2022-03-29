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Survivor Gizem Memiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gizem Memiç'in eşi kim?

Survivor 2022 yarışmacılarından Gizem Memiç'in hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Survivor All Star 2022 birleşme partisinde seslendirdiği 'Delikanlım' şakısı ile izleyicinin beğenisini kazandı. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Memiç'in eşi kim? İşte yarışmacı hakkında detaylı bilgi...

29 Mart 2022 Salı 10:02 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:02
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Survivor Gizem Memiç, birleşme partisinde söylediği şarkı ile izleyicinin merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Gizem Memiç, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gizem Memiç'in eşi kimdir? İşte detaylar...

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.

Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.

Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor'a katılmıştı.

2016'da düenlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Memiç, yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

GİZEM MEMİÇ'İN EŞİ KİM?

Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile evlendi. 35 yaşındaki iş insanı Burak Mert hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

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