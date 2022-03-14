14 Mart 2022 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:56

Survivor Sema'ya ne oldu 2022? sorusunun yanıtı, yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımı yarışmacılarından Sema Aydemir'in sakatlığı yürekleri ağza getirdi. İzleyiciler "Survivor Sema'ya ne oldu 2022? Survivor Sema sakatlandı mı?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte detaylar

SURVİVOR SEMA SAKATLANDI MI?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Sema Aydemir'in oyun esnasında sakatlandığı anlar, izleyiciyi endişelendirdi. Sema Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi ise sosyal medyada tepki topladı.

SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU 2022?

Survivor yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımının başarılı kadın yarışmacısı Sema'nın yerde kaldığı anlar hem yarışmacıları hem de sevenlerini korkuttu.

Survivor Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkur sonunda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yaptı.

SURVİVOR 48. BÖLÜM FRAGMANI | ŞOK SAKATLIK!

Diğer yarışmacıların yardım için yanına koştuğu sırada Sema'nın kendinde olmadığı görülüyor. Paramedik acil müdahalede bulunurken ikiz kardeşi Seda'nın "Sema derin nefes al" dediği anlar dikkat çekiyor.

Ayrıca düzenlenen konseyde Nagihan'ın ağladığı görülüyor.

Sema'nın durumu henüz belli değil. Bu akşam yayıynlanacak Survivor yeni bölümünün ardından Sema'ya ne olduğu ve yarışmacının sağlık durumu netlik kazanacak.