Survivor Yusuf Karakaya kimdir kaç yaşında? (Survivor 2019 Yusuf Karakaya aslen nereli?)

Survivor Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında nereli sorularına yanıt aranıyor. Merakla beklenen Survivor 2019 yarışmacıları belli olmasıyla birlikete Yusuf Karakaya dikkat çeken isimler arasında . 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdışında Kick Box yaparak 3 şampiyonluk elde eden Survivor yarışmasıcısı Yusuf Karakaya'nın biyografisi, kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın yayın tarihi, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2019, 2 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasında mücadele edecek olan Yusuf Karakaya hakkında araştırmalar başladı. Kendisini savaşçı ruhuyla tanıtan Yusuf Karakaya'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

Survivor Yusuf Karakaya kimdir sorusunun yanıtı sevilen programın takipçileri tarafından sorgulanan ve merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Yusuf Karakaya'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

Yunan takımına karşı kenetlenmeleri gerektiğini söyleyen Yusuf, Survivor’a nasıl hazırlandığını, hangi eski yarışmacıları kendisine yakın hissettiğini ve hedeflerini acunn.com özel röportajında anlattı.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?



Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşındaki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Yusuf Karakaya 14 yaşına kadar sadece eğitimiyle ilgilendi. Okul sonrası ailesine yardımcı oldu.



14 yaşında arkadaşının önerisiyle kickbox’a başladı.



En büyük hayali bir gün çok büyük bir sporcu olmaktı. Başlarda ailesi sporculuğun gelecek vadetmediğini düşünerek bu duruma karşı çıktı.



Ailesinden habersiz olarak, Antalya‘da bir spor kulübünde kick box yapmak için Elazığ‘dan ayrıldı. Sokaklarda yattı. Antrenörün teklifi üzerine, antrenmanlar sonrası salonu temizlemesi karşılığı salonda yatmaya başladı. 3 yıl kariyerine bu şekilde devam etti.



Türkiye’de ve Uluslararası arenada bir çok başarı elde etti.



İngilizcesi olmadan Tayland‘a gitti ve 1,5 sena orada kaldı ve Kick Box yaparak 3 şampiyonluk elde etti.



Yusuf Karakaya'nın Survivor sloganıysa şu: Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum. 02.10.1994 Elazığ doğumluyum ve çiftçi bir ailenin çocuğum. Ben 3 yaşıma gelene kadar kırsalda ailem çiftçilikle uğraşıyordu. Ancak ağabeyim terörle çatışmada 1997’de şehit olunca kırsaldan merkeze taşınmışız. Ben 14 yaşıma kadar Elazığ’da yaşadım.





14 yaşımda bir arkadaşım Kickboks antrenmanına çağırdı beni. Gittim ve çok sevdim. Elazığ’da 3 ay kadar yaptım bu sporu ancak ailem sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için beni başta desteklemediler. İnternetten takip ettiğim bir kulüp vardı. Oraya girmeye hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim ve Antalya’ya gittim. Direkt olarak kulübe gittim ve burada antrenman yapabilir miyim diye sordum.



Antrenörüm beni gerçekten çok yetenekli bulurdu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordum. İlk girdiğim Türkiye şampiyonasında madalya getirdim. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladım. 18 -19 yaşlarındaydım artık bu işi profesyonel olarak yapmam gerekiyor diye düşünmeye başladım. O zamanlar İngilizcem bile yoktu. Biletimi aldım ve Thailand’a gittim. İlk başlarda çok zorlandım ve param da bitmişti. Daha 10 gün olmuştu. Para kazanmamın tek yolu dövüşmekti. Hazır olmadığım halde dövüşmeyi kabul ettim. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibimle maça çıktım ve nakavt ederek kazandım. Bunun gibi bir kaç maç daha kazandım. Sonunda Thailand’ın en büyük dövüş kulübü bana sponsor oldu. Karşılığında onlar adına dövüştüm. Thailand’ın en büyük üç organizasyonunda kulübü temsilen çıkıp şampiyon oldum. Bu şekilde 1.5 yılım Thailand’da geçti.



Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşecektim. Eğer bu maçı kazansaydım hayatım çok değişecekti. Nasip değilmiş bir şeyler ters gitti. Bunum kırıldı maçta ve doktor kararı ile bitti maç. Sakatlığım çok uzun sürdü. Tam 1.5 yılım hastanede 6 ameliyat ile geçti. Bu süreçte maddi manevi birçok kayıp yaşadım. Sağlığıma tekrar kavuştum 6 ay önce yine dövüşmeye başladım. Slovak rakibimi 2 raundda nakavt ettim ve kazandım. Antrenmanlarıma aktif olarak devam ediyorum. En büyük hedefim bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.