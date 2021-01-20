Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor SMS sıralaması 19 Ocak 2021

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:11

Survivor 2021 dün akşam yayınlanan bölümünde 2. Hafta eleme adayları arasından bir kişi yarışmaya veda etti. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2021'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor SMS sıralaması 2021 sonucunda Ünlülerden Dilara, Gönüllülerden Sancakay eleme adayı çıkmıştı. Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor 19 Ocak 2021! Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor 2021'den elenen yarışmacı ve Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor'da bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken diğer oyunu ise Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı İlayda'yı aday gösterirken Gönüllüler takımından ise Sancakay'ın aday olması izleyenler dahil herkeste şok etkisi yaratmıştı. Bugün ise yeni adayların da belirlenmesiyle SMS oylamasına tabii tutulan adaylardan bir kişi adaya veda edecek. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor 19 Ocak SMS sıralamasında en az oyu kim aldı? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR 2021’DEN KİM ELENDİ?

Survivor 2021’in 9. bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor 2. haftasında eleme potasına giren iki isim Sancakay ile Dilara olmuştu. Dün akşam, Ünlüler ve Gönüllülerden SMS birincisi tarafından söylenen iki isim ile birlikte haftanın eleme adayları belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları İlayda, Sancakay, Dora, Öykü oldu. Bu isimler arasında en az SMS oyu alan Sancakay Survivor'a veda etti.

SURVIVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir ve Rize’de büyüyen Survivor Sancakay, Ünal Karaman’ın yeğenidir. Sporla ilgili olan Sancakay Ilım Morgül, ilk olarak ritmik jimnastik ile spor hayatına başladı. Orta öğretim eğitimini 11’inci sınıfa kadar İzmir’de sürdüren Sancakay Ilım Morgül, futbol kariyerine de futsal ile başlamıştır.

Sonrasında yeşil sahaya geçiş yapan sporcu, 12’inci sınıfta da Rizespor takımına transfer olmuş ve lise eğitimini burada tamamladı, futbol kariyerini de sürdürdü.

Yükseköğretim eğitimine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü ile devam eden Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça da bilmektedir. Sonrasında oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen futbolcu, konservatuvar tiyatro bölümü yetenek sınavlarına girmiş ve kazandıktan sonra İstanbul’a taşındı.

Günümüzde 4’üncü sınıf öğrencisi olan Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca da Kadıköy Theatron sahnesindeki Edinburg festivalindeki Ofsayt adlı oyunda başrol olarak sahne almıştır. Öte yandan müzikle de ilgilenen oyuncu, 5 yıldır da Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokalde sahne almaktadır. Kendi bestelerini seslendirmekte ve gitar da çalabilmektedir.

SURVİVOR 2. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor Türkiye’de dün akşam 2. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu sıralamaya göre haftanın eleme adayları arasında en az oyu alan, sıralamada rakiplerine göre daha geride kalan yarışmacı, Sancakay Survivor’a veda etti İşte sms sıralaması;

Ünlülerde ilk sırada yer alan isim İsmail Balaban oldu. Gönüllülerde ise ilk sırada yer alan isim Poyraz oldu.