Ekranların en çok izlenen programı Survivor'da konsey sonrası elenen isim merak ediliyor. Yarışmanın akşam geç saatlere kadar sürmesi sonucu Survivor All Star'ı izleyemeyenler Survivor'da kim elendi? sorusuna yanıt arıyor. Survivor'da dün 4 dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımında bir isim adaya veda etti. İşte Survivor SMS sıralamasına göre elenen isim

SURVİVOR SMS SIRALAMASINA GÖRE ELENEN İSİM KİM?

Survivor'a veda eden isim belli oldu. Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımının yaşışmacıları, hafta boyunca dört dokunulmazlık yarışına çıktı. Mücadelelerde 4 oyunun da kazananı ünlüler olurken kaybedeni gönüllüler oldu.

Haftanın ödülü ise bir hafta boyunca uyku çekecekleri yataklar ve Bursa kebabı yemeği oldu. Kadınlar mücadelesini 8-7 ünlüler kazandı. Erkekler yarışının kazananı da gönüllüler oldu ve en iyiler turuna geçildi. 3-0'lık en iyiler turunun ve ödülün kazananı gönüllüler oldu.

Eleme adaylarını belirleyen mavi takımdan bir isim, Survivor'dan elenerek adaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden çıktı. Kadınlar potası olmasına karar veren gönüllülerden, en çok oyu alan; Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur haftanın gitme adayları oldu. SMS sıralamasına göre elenen isim Yağmur oldu.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

Survivor'da yeni bir dönem başlayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Acil durum konseyi olacak. Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız. Survivor'da yeni dönem başlayacak" dedi.