İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0424
  • EURO
    50,3711
  • ALTIN
    6157.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Suzan Kardeş Mehmed Fetihler Sultanı kadrosunda!

Mehmed Fetihler Sultanı, kadrosuna bir ismi daha dahil etti. Suzan Kardeş, Vlad Tepeş'in annesi Morena rolüyle Mehmed Fetihler Sultanı'na dahil oldu.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Suzan Kardeş Mehmed Fetihler Sultanı kadrosunda!
ABONE OL

TRT 1'in her hafta ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultan, kadrosuna iddialı isimleri dahil etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sare Hatun rolüyle Türk sinemasının önemli oyuncularından Selma Güneri'nin dahil olduğu diziye son olarak, Vlad Tepeş'in annesi Morena karakteriyle Suzan Kardeş dahil oldu.

Rolü hakkında konuşan Suzan Kardeş, "Vlad ve Radu'nun annesi Morena, bugüne kadar hiç işlenmemiş bir karakter. Ertan Saban ile çalışmak ise işin en keyifli yanlarından biri. Sahnelerimizi paylaşmak büyük bir keyif ve çok iyi bir ikili olacağımıza yürekten inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Dizinin çekildiği platoyu da değerlendiren Kardeş, "Müthiş bir plato kurulmuş, çok güçlü ekipler var ve hiç kolay bir iş yapmıyorlar. Öyle bir ortam yaratılmış ki sete girdiğiniz anda kendinizi gerçekten o dönemin içinde hissediyorsunuz" dedi.

  • mehmed fetihler sultanı
  • mehmed fetihler sultanı fragman
  • suzan kardeş

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.