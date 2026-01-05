Suzan Kardeş Mehmed Fetihler Sultanı kadrosunda!

TRT 1'in her hafta ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultan, kadrosuna iddialı isimleri dahil etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sare Hatun rolüyle Türk sinemasının önemli oyuncularından Selma Güneri'nin dahil olduğu diziye son olarak, Vlad Tepeş'in annesi Morena karakteriyle Suzan Kardeş dahil oldu.

Rolü hakkında konuşan Suzan Kardeş, "Vlad ve Radu'nun annesi Morena, bugüne kadar hiç işlenmemiş bir karakter. Ertan Saban ile çalışmak ise işin en keyifli yanlarından biri. Sahnelerimizi paylaşmak büyük bir keyif ve çok iyi bir ikili olacağımıza yürekten inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Dizinin çekildiği platoyu da değerlendiren Kardeş, "Müthiş bir plato kurulmuş, çok güçlü ekipler var ve hiç kolay bir iş yapmıyorlar. Öyle bir ortam yaratılmış ki sete girdiğiniz anda kendinizi gerçekten o dönemin içinde hissediyorsunuz" dedi.