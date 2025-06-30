Tabii orijinal dizisi Yardımcı Oyuncu TRT1'de yayınlanacak!

TRT 1 ekranları tabii'nin sevilen orijinal yapımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alan "Gassal" dizisinin ilk sezonunu ekranlara getiren TRT 1, bu hafta "Yardımcı Oyuncu" dizisini izleyicilerle buluşacak.

Murat'ın figüranlıkla başlayan yolculuğu üzerinden dizi sektörünün bilinmeyen yüzüne, kamera arkasındaki trajikomik gerçeklere ve sektörde tutunmaya çalışanların hayallerine ışık tutan "Yardımcı Oyuncu" dizisi, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. 10 bölümden oluşan dizinin tüm bölümleri hafta içi her akşam iki bölüm halinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sercan Badur'un başrolde yer aldığı dizide, ayrıca Selin Hasar, Burak Can Doğan, Birand Tunca, Eren Pekgöz ve Öykü Naz Altay gibi oyuncular da performanslarıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu yapımın senaryosu Niyazi Canbaz'a ait.

Dizinin konusu:

Yardımcı Oyuncu dizisi, üniversite için İstanbul'a gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat'ın hayatını konu alıyor. Murat, mezuniyet aşamasındayken ailesinin maddi durumu aniden bozulur. Kirasını ödeyemeyip evsiz kalan genç adam, ne yapacağını bilemezken kendini bir gün bir figüran kahvehanesinde bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onu dizi setlerinin rengârenk ama bir o kadar da çalkantılı dünyasına sürükler.