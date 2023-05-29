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Tamer Karadağlı, Merve Dizdar'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Cannes Film Festivali'nde yarışan 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar'a bir tepki de oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki konuşmasına tepki gösteren Tamer Karadağlı, 'En popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor...' ifadelerini kullandı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Tamer Karadağlı, Merve Dizdar'a açtı ağzını yumdu gözünü...
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Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Ödül takdiminde konuşan Dizdar'ın Türkiye'yi karalamaya yönelik yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Dizdar'ın sanat ve birçok camiadan tepki geldi. Dizdar'a tepki gösteren Tamer Karadağlı, Dizdar'ın Türkiye'yi karalamasını eleştirdi.

Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim.

Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

Merve Dizdar'ın törendeki konuşmasına bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaa... Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

CEZAYİR VE DİYARBAKIR ANNELERİ İÇİN DE AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri?

DEVLETİNİ - ÜLKESİNİN ŞİKAYETİ DOĞRU GELMİYOR

Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor...

Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum.

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