  Taner hapiste, Veysel delil peşinde! Gönül Dağı'nda neler olacak?
Magazin

Taner hapiste, Veysel delil peşinde! Gönül Dağı'nda neler olacak?

Gönül Dağı, 18 Ekim Cumartesi akşamı 189. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Taner'in hapisteki durumu, Veysel'in delil arayışı ve kasaba halkındaki çatışmalar ekrana taşınacak. Ayrıca Cemile'nin hastalığı ve Gedelli'nin yeni siması Kadir'in eğlenceli hikayeleri, Anadolu bozkırının sıcak aile atmosferiyle birleşiyor.

17 Ekim 2025 Cuma 12:41
Taner hapiste, Veysel delil peşinde! Gönül Dağı'nda neler olacak?
Gönül Dağı'nın yüz seksen dokuzuncu bölümü, 18 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner hapisteyken Selma, ailesi için güçlü durmaya çalışır. Mahkeme günü geldiğinde Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek midir? Veysel, Taner'i hapisten çıkarabilecek ipuçlarını bulmak için araştırma yapmaya karar verir. Veysel ve Kenan, delil ararken nelerle karşılaşacaklardır? Çetin, kasaba halkı tarafından Taner'i hapse attırdığı için tepkiyle karşılanır. Çetin'in karşısına kim çıkacaktır? Cemile, hastalığını Veysel'den gizlemeye devam eder. Veysel, gerçeği öğrenecek midir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

