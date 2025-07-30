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Taner Ölmez'den tarihi rol... İmam Gazali oluyor!

Taner Ölmez, TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan yeni dizide İmam Gazali rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İmam Gazali'nin hayatını konu alan yapım, güçlü kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile dikkat çekiyor.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Taner Ölmez'den tarihi rol... İmam Gazali oluyor!
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taner Ölmez, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii için özel olarak çekilecek yeni dizide rol alacak olan Taner Ölmez, bu kez tarihi bir karakteri canlandıracak.

Taner Ölmez'in dizide hayat vereceği isim, İslam düşünce tarihinin en önemli alimlerinden biri olarak kabul edilen İmam Gazali olacak. Daha önce modern ve dramatik rollerde sergilediği oyunculuğuyla beğenilen Ölmez'in, bir tarihi figürü nasıl yorumlayacağı şimdiden merak konusu oldu.

TRT'nin Tabii platformu için hazırlanan bu yapım, dönemin atmosferini yansıtacak detaylı prodüksiyonu ve güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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