10 Ekim 2025 Cuma
  • Taner'in hapse girişi kasabayı ayağa kaldırıyor! Gönül Dağı'nda ortalık karışıyor
Magazin

Taner'in hapse girişi kasabayı ayağa kaldırıyor! Gönül Dağı'nda ortalık karışıyor

Gönül Dağı, 11 Ekim Cumartesi akşamı 180. bölümüyle ekranlara gelecek. Taner ve Veysel'in icatları, Kadir'in kasabaya getirdiği eğlence ve Süleyman'ın çocuklarıyla yaşanan çatışmalar bu bölümde de izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi büyük bir üzüntü yaşarken, kasabalılar Çetin'i kovmak için harekete geçiyor ve Cemile'nin yeğeni için ise kritik bir gelişme yaşanıyor.

10 Ekim 2025 Cuma 09:27
Taner'in hapse girişi kasabayı ayağa kaldırıyor! Gönül Dağı'nda ortalık karışıyor
Gönül Dağı'nın yüz seksen sekizinci bölümü, 11 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi? Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek?

Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak? Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

Rus güçleri Drujkivka'ya saldırdı

