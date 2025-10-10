Taner'in hapse girişi kasabayı ayağa kaldırıyor! Gönül Dağı'nda ortalık karışıyor

Gönül Dağı'nın yüz seksen sekizinci bölümü, 11 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi? Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek?

Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak? Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.