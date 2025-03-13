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Tanyeli entübe edildi

Eski oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Tanyeli entübe edildi
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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantalin durumunun dün akşam ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili'yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.

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