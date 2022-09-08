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Tarkan İzmir konseri nerede? Tarkan İzmir konseri saat kaçta?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde Megastar Tarkan konseriyle sevenlerini coşturacak. Tarkan İzmir konserine tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Peki Tarkan İzmir konseri nerede? Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta?

8 Eylül 2022 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
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Tarkan İzmir konseri, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak konser ücretsiz olacak. İzmirliler başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişi konsere akın edecek. Peki Tarkan İzmir konseri saat kaçta? Tarkan İzmir konseri nerede? İşte detaylar...

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan sahne alacak.

Tarkan'dan dev konser için sosyal medyadan paylaşım geldi. Tarkan paylaşımında "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere" notu düştü.

Tarkan İzmir konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

TARKAN İZMİR KONSERİ SAAT KAÇTA?

Tarkan konseri 9 Eylül'de saat 21.00'de gerçekleşecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.

TARKAN İZMİR KONSERİ NEREDE?

Tarkan İzmir konseri Gündoğdu Meydanında yapılacak. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

TARKAN İZMIR KONSERİ ÜCRETSIZ MI?

9 Eylül'de İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetli.

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