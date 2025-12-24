İSTANBUL 14°C / 10°C
Magazin

Taşacak Bu Deniz 12. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm özeti

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrolü oldukları Taşacak Bu Deniz, 12. bölümüyle ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak?

24 Aralık 2025 Çarşamba 16:19
Taşacak Bu Deniz 12. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm özeti
Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 26 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in on ikinci bölümünde neler olacak?

Esme'nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme'nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme'ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi yemeğe çıkarır. Ama Esme'nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil'i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Eleni'nin kalbi ise, Oruç'un Sevcan'la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur.

Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç'un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni'nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni'nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif'i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil'e hem Oruç'a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif'e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.

