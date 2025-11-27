Taşacak Bu Deniz Trabzon'a ziyaretçi sayısını arttırdı!

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve mimarisiyle bilinen Sürmene, son yıllarda birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmasıyla adeta bir açık hava plato­suna dönüştü. Daha önce farklı dizi ve filmlere de ev sahipliği yapan ilçe, bugünlerde TRT'nin sevilen dizilerinden "Taşacak Bu Deniz" ile izleyicilerle buluşuyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı diziyi ilgiyle takip eden ve çekimlerin yapıldığı mekanları görmek isteyenler, farklı illerden Sürmene'ye geliyor.

Ziyaretçilerin ilçenin tarihi yapıları ve kültürel değerlerini keşfetme imkanı bulmasının yanı sıra bu durum aynı zamanda yöredeki esnaf için hareketlilik oluşturuyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, ilçenin kadim bir tarihe sahip olduğunu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. İlçenin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tescilli yapılarıyla öne çıktığını belirten Azizoğlu, ilçeden çok sayıda sanatçı, senarist ve yönetmenin yetiştiğini dile getirdi.

Azizoğlu, ilçenin geçmişte dizi ve sinemalara ev sahipliği yaptığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1986'da Hülya Avşar'ın 'Üç Halka Yirmi Beş' filmi, sonrasında 1993'te 'Süper Baba', 2006-2007 yıllarında 'Fırtına' dizisi çekilmişti. Birkaç yıl önce de Sen Anlat Karadeniz ki senaristimiz Nehir Erdem o da bu mahallenin çocuğu. Şimdi de 'Taşacak Bu Deniz' dizisi çekiliyor. Bu arada ilçemiz birkaç filme de ev sahipliği yaptı. Belli başlı bölümler ilçemizde çekildi."

İlçenin doğal güzelliğinden dolayı dizi ve film çekimleri için tercih edildiğine işaret eden Azizoğlu, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ilçeye farklı şehirlerden ziyaretçilerin gelmeye başladığını belirtti.

"İNSANLAR BEBEKLERİ KUCAĞINDA BEKLİYORLAR"

Çekimlerin olduğu alanlarda akşam saatlerinde dahi yoğunluk yaşandığını ifade eden Azizoğlu, "Akşam saatlerinde bile farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar bebekleri kucağında bekliyorlar. Oradaki oyuncularla dinlenme aralarında, karavanlarına gittikleri sırada fotoğraf çektiriyorlar. Sağ olsun onlar da vatandaşların ilgilerine karşılık veriyor. Güzel tepkiler oluyor" ifadelerini kullandı.