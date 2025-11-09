İSTANBUL 23°C / 14°C
Magazin

Taşacak Bu Deniz tüm sezonun zirvesine yerleşti!

Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz”, son yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. Dizi, tüm sezon içerisinde de reytinglerde zirveye yerleşti.

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 11:40 - Güncelleme:
Taşacak Bu Deniz tüm sezonun zirvesine yerleşti!
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal Yurtçu'nun yer aldıkları TRT1 dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle TOTAL izleyici grubunda 10,46 reyting 28,19 izlenme payı, AB Kategorisinde 9,84 reyting 28,55 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 10,09 reyting ve yüzde 27,42 izlenme payı alarak tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.

Taşacak Bu Deniz'in beşinci bölümünde neler oldu?

Adil, Esme'nin pansiyonunu yıkarak geçmişle tüm bağlarını kopardı. Esme'yle arasındaki davasını kapatan Adil, bu kez Furtunalara karşı büyük bir mücadele başlattı. Esme'nin tüm engelleme çabalarına rağmen hamlelerini kararlılıkla sürdüren Adil, sonunda köylülerin Şerif'e ve Furtuna ailesine olan güvenini sarsmayı başardı.

Ancak Şerif de boş durmadı; araziyi ve parayı geri almak için acımasız bir plan hazırladı. On binlerce hayvandan oluşan keçi sürüsünü zehirleyerek intikamını almaya kalktı. Bu sırada Melina'nın Oruç'a verdiği bir fotoğraf, Eleni'nin bebekken İstanbul'da satıldığını ortaya çıkardı. Gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç'la birlikte İstanbul'a gitmeye karar verdi. Onun Adil'i geride bırakması, Adil'i derinden yaraladı. Öte yandan Esme, zehirlenen keçiler için Adil'le omuz omuza mücadele ederken Eleni'nin annesini aradığını ve o annenin bir Furtunalı olduğunu öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı.

Bölümün finalinde Esme, gerçekleri içten içe hissetse de elindeki tüfeği Şerif'e doğrultarak Eleni'nin annesinin kendisi olup olmadığını sordu.

  • taşacak bu deniz fragman
  • taşacak bu deniz son bölüm
  • taşacak bu deniz 6 bölüm fragman

