Taşacak Bu Deniz'de fırtına kopuyor! Adil ve Eleni ölümle burun buruna

Dağ ile denizin, hırçın fırtınalarla insanın, bir aşk hikâyesi içindeki mücadelesi ve iki düşman ailenin hikâyesi... Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" yeni bölümüyle cuma akşamı TRT 1'de...

Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 17 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in ikinci bölümünde neler olacak:

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni'ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır. Köyde "Yunan doktorla Koçari birlikte" dedikodusu büyürken, Oruç'un Sevcan'la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder. Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni'yle "kızı gibi" ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil'in "kan hakkıyla" kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil'i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni'nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.