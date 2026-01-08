İSTANBUL 17°C / 3°C
  Taşacak Bu Deniz'de gerilim tırmanıyor... Silahlar çekildi, sırlar açığa çıktı!
Magazin

Taşacak Bu Deniz'de gerilim tırmanıyor... Silahlar çekildi, sırlar açığa çıktı!

TRT 1'in dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümünde çatışmaların ve sırların dozunu artırıyor. Bir yanda vurulan Şerif'in ardından altüst olan dengeler, diğer yanda hayat memat mücadelesi veren Sevcan ve iki düşman aileyi karşı karşıya getirecek sürpriz bir birliktelik… Yeni bölüm, izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişmelere sahne olacak.

8 Ocak 2026 Perşembe 15:51
Taşacak Bu Deniz'de gerilim tırmanıyor... Silahlar çekildi, sırlar açığa çıktı!
ABONE OL

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" yeni bölümüyle cuma akşamı TRT 1'de.

Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in on üçüncü bölümünde neler olacak:

Şerif'in vurulmasıyla Furtuna adeta mahşer yerine döner. Esme'yi hapse göndermeye niyeti olmayan Adil, suçu üstlenmeye çalışır. Esme ise Adil'in yeniden hapse girmemesi için teslim olmaya kararlıdır. Bu çıkmazda suçu kimin üstleneceği ise büyük bir merak uyandırır.

Öte yandan zehirlenme şüphesiyle sağlık ocağına kaldırılan Sevcan için Eleni ve Oruç zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Sevcan'ın kurtulup kurtulamayacağı ise büyük endişe yaratır.

Adil ve Oruç, Şerif'in karanlık işlerini sona erdirmek için gizli bir anlaşma yapar. Bu plana göre İso, amcasına en yakın isim olarak kilit bir rol üstlenecektir. Ancak Şerif'in İso'ya güvenmek için istediği bedel son derece ağırdır. İso ve Fadime ise beklenmedik bir anda el ele ortaya çıkarak bombayı masaya bırakırlar. Bu birliktelik, iki düşman ailede nasıl bir fırtına koparacaktır?

