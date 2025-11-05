Taşacak Bu Deniz'de heyecan artıyor: İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

Her Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 7 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in beşinci bölümünde neler olacak?

Adil, Esme'nin pansiyonunu yıkar, geçmişi yok eder. Esme ile olan davasını kapatır ama Furtunalılara karşı çok büyük bir dava başlatır. Esme'nin tüm engelleme çabalarına rağmen oyununu çeşitli hamlelerle sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif'e ve Furtuna ailesine karşı güvenini yıkmayı başarır. Ancak aynı anda Şerif de ona karşı çok acımasız bir plan başlatmıştır; araziyi ve parayı geri almak için on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirlemek! Bu arada Melina'nin Oruç'a verdiği fotoğraf, Eleni'nin bebekken İstanbul'da satıldığını ortaya çıkarır. Eleni, annesini bulmak için Oruç'la birlikte İstanbul'a gitmeye karar verir. Eleni'nin Adil'i dinlemeyip onu geride bırakması, Adil'i derinden sarsar. Esme ise keçiler için Adil'le omuz omuza mücadele ederken, Eleni'nin annesini aradığını ve annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenince çok sarsılır.