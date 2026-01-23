Taşacak Bu Deniz'de ipler kopuyor! Herkes patlamaya hazır

Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 23 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in on beşinci bölümünde neler olacak?

Adil Koçari'nin Şerif Furtuna'nın önünde Esme'nin elinden tutması, Şerif'i deliye çevirir. Esme'yi hapseder, kızı ile görüşmesini de yasaklar. Şimdi Esme konakta, Eleni ise Emniyet'te bir sorgu odasında hapistir. Üçü, tüm zorluklara rağmen birlikte olmanın yolunu bulmaya çalışırlar.

Oruç, Eleni'yi ailesinden ayırmanın acısının üstüne, kızın mesleğinden olmasının yükünü de sırtlanır. Amcasının yengesini hapsettiğini öğrenmek ise hayatını tehlikeye atmasına yol açacaktır.

Fadime ile İso, Furtuna Konağı'na bir can daha vermemeye yemin eden Adil ile Fadime'yi konağa gelin almaya ant içen Zarife'nin arasında kalır. Eyüphan'ın Fadime'yi kaçırması, beklenmedik bir sürprize sebep olur. Kız alma sırasında abisiyle yaşadıkları anlar, Fadime'yi de Adil'i de iyice sarsar. Kırılgan bir barış ortamında gerçekleşen düğünde herkes her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Ancak bombanın pimini çeken isim Eleni olacaktır.