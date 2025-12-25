İSTANBUL 13°C / 7°C
  Taşacak Bu Deniz'de kader gecesi... Nikah her şeyi değiştirecek
Magazin

Taşacak Bu Deniz'de kader gecesi... Nikah her şeyi değiştirecek

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümünde karakterleri geri dönüşü olmayan kararlarla yüz yüze bırakıyor. Boşanma, ihanet ve aile bağlarının sınandığı 12. bölümde, atılacak adımlar tüm dengeleri değiştirirken, bir nikâh herkes için kader anına dönüşüyor.

25 Aralık 2025 Perşembe 12:59
Taşacak Bu Deniz'de kader gecesi... Nikah her şeyi değiştirecek
Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 26 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in on ikinci bölümünde neler olacak:

Esme'nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme'nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme'ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi yemeğe çıkarır. Ama Esme'nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil'i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Eleni'nin kalbi ise, Oruç'un Sevcan'la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç'un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni'nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni'nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif'i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil'e hem Oruç'a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif'e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.

