Taşacak Bu Deniz'de Oruç vuruluyor, dengeler değişiyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" eni bölümüyle 16 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in on dördüncü bölümünde neler olacak?

İso ve Fadime'nin ani evliliği her iki ailede de büyük bir şok etkisi yaratır. Adil bu evliliği kabul etmez; Fadime'yi zorla Koçari Konağı'na götürürken İso'yu da alıkoyar. Furtunalılar, İso'yu kurtarmak ve Fadime'yi geri almak için peşlerine düşer. Taş Köprü'de Koçariler ve Furtunalar karşı karşıya gelir; çıkan büyük çatışmada Oruç vurulur. Adil, Fadime'nin Esme gibi kendisini korumak için evlendiğini düşünerek bir an önce boşanması için harekete geçer. İso ve Fadime ise Adil'i evliliklerinin gerçek bir aşka dayandığına inandırmaya çalışır. Esme, Fadime'nin kendi yaşadığı kaderi yaşamasını istemez ve onun Furtuna Konağı'na gelmesine karşı çıkar.

Diğer yandan Oruç'un ağır yaralandığını öğrenen Eleni sarsılır. Hayati tehlikesi bulunan Oruç'un acilen ameliyat olması gerekmektedir. Eleni, onu kurtarabilmek için annesi Melina'dan yardım ister. Kızını kurtarmak için savcıyla iş birliği yapan Melina için ise beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Adil, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fadime'yle olan evliliği kabul ettiğini açıklar ve Furtunalıları istemeye çağırır. Ancak Koçari Konağı'na Esme'nin Şerif'in kolunda girmesi, Adil'i can evinden vurur. Fakat Adil'in de Furtunalara büyük bir sürprizi vardır.