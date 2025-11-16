İSTANBUL 18°C / 12°C
Magazin

Magazin

TRT 1'in yeni sezon dizilerinden “Taşacak Bu Deniz”, sadece YouTube'de ilk 24 saat içerisinde 7 milyon görüntülenme alarak önemli bir rekora imza attı.

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Taşacak Bu Deniz'den kırılması zor rekor!
Sadece 6 bölüm sonunda kanalın 800 bin aboneye ulaşması, dizinin reytinglerdeki başarısını dijital dünyaya da güçlü şekilde taşıdığını gösteriyor. Sosyal medyada kısa sürede trend olan bölüm etkileşimleri ise dizinin başarısının bir başka göstergesi.

İLK BÖLÜMÜ 25 MİLYON İZLENMEYİ AŞMIŞTI

Dizi, bir tek son bölümüyle değil, genel performansıyla da dikkat çekiyor. İlk bölümü 25 milyon izlenmeyi aşan yapım, YouTube'de büyüyen izleyici kitlesiyle her geçen gün daha geniş bir topluluğa ulaşıyor.

Projenin oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal Yurtçu, Burak Yörükoğlu, Ava Yaman ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer alıyor.

