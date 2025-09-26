Taşacak Bu Deniz'in ikinci tanıtımı yayınlandı! İzleyiciyi heyecanlandırdı

TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, Adil Koçari ile Esme Furtuna'nın geçmişten gelen ve hâlâ devam eden düşmanlığı izleyici karşısına çıkıyor. Adil'in, "Şerif hapisten çıktığı gün onu öldürürüm" sözlerinin ardından Esme'nin Adil'i vurması gerilimi daha da artırıyor. Adil'in hastane odasında geçen sahnede ise Esme, yaşananların bir rüya olduğunu dile getirirken; Adil'in "Mümkün değil, çünkü rüyalarım bile sana yasak" sözleri, Esme'yi derinden sarsıyor.

Dağ ile denizin, hırçın fırtınalarla insanın, bir aşk hikâyesi içindeki mücadelesi ve iki düşman ailenin hikâyesi...

Hırçın dalgalarla, dinmez fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların coğrafyasında, ayakları üzerinde dimdik duran, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnci ile bir kadının ve Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan "sevdasına" tutkun bir erkeğin hikâyesi etkili bir senaryo eşliğinde ekranlara geliyor... Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden; dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışları anlatılıyor...

Dizinin kadrosu ise şu şekilde:

Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan), Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.