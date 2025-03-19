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Magazin

Tay 2: Ebabil Takımı TV'de ilk kez yayınlanacak!

İlk filmiyle beğeni toplayan Tay, serinin ikinci filmi olan Tay 2: Ebabil Takımı ile saat 20.00'de TRT1'de izleyicisiyle buluşacak.

HABER MERKEZİ19 Mart 2025 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Tay 2: Ebabil Takımı TV'de ilk kez yayınlanacak!
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İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayan serinin ikinci filmi Tay 2: Ebabil Takımı; ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu alıyor. Cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerleri ele alan "Tay 2: Ebabil Takımı", televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstlenirken, senaryosunu

Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme aldı.

Filmin konusu:

Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı, komik durumlar içinde bulur.

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