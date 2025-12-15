Teşkilat 161. bölümüyle zirvede! Son bölümde neler yaşandı?

TRT 1'de yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dün akşam 161. bölümüyle ekrana geldi. Dizi Total'de 6.93 izlenme oranı, AB'de 4.94 izlenme oranı ve ABC1'de 6.28 izlenme oranı alarak tüm günü zirvede kapattı.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu?

Altay zamanla yarıştı

Altay ve Hilal, yakaladıklarını sandıkları ajanın Rutkay'ın yanında ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Elindeki bilgilerle Türkiye'nin kaderini değiştirebileceğini iddia eden ajan Mihail Parşov, Altay'la gerçek kimliği üzerinden tehditkâr bir şekilde konuştu. Yalnız kaldıkları anda ise Altay'ı annesiyle tehdit eden Parşov, projenin ikinci fazını getirmesi için ona yalnızca bir saat süre tanıdı.

Altay'ın hamlesiyle Rutkay, Parşov'u ortadan kaldırdı

Parşov'un adamları tarafından rehin alınan Altay ve Hilal, zorlu bir mücadelenin ardından kurtulmayı başardı. Altay'ın kurduğu plan sayesinde Parşov'un kendisine tuzak kurduğunu düşünen Rutkay, Parşov'u öldürdü.

Gerçek kapsülü bulan Altay, onu Teşkilat'a teslim ederken Rutkay'a sahte bir kapsül vermeyi planladı. Ancak Rutkay'ın, Altay'ın annesinden kapsülün yerini öğrenmesiyle tüm plan altüst oldu. Kapsülü teslim etmeyi reddeden Altay ve Hilal şehit olmayı göze almışken, Cevher Başkan devreye girdi ve farklı bir operasyon başlattı.

Kapsüle yerleştirilen takip cihazı sayesinde, doğru anda hem kapsülün ele geçirilmesi hem de Altay'ın annesinin kurtarılması için harekete geçildi. Ancak Rutkay, Altay'a annesini teslim etmeden önce beynine patlayıcı yerleştirilmesini emretti. Nihayet kapsüle ulaşan Rutkay, Davut'un talimatıyla kapsülü Theodor'a vermek zorunda kaldı.

Altay'dan ölümüne bir mücadele

Örgütün kapsüle yerleştirilen takip cihazını fark etmesi üzerine Altay, kapsülü taşıyan ekibin arasına sızdı ve kapsülü yeniden ele geçirmeyi başardı. Ama onları farklı bir tehlike beklemekteydi.

Bahar Korkut'un yalanını affetmedi

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Bahar, sinir krizi geçirdi. Hayat'la ilgili gerçekleri Bahar'dan gizlediğini kabul eden Cevher Başkan, onu korumak için böyle davrandığını söyleyerek kendisini savundu ve Bahar'ı eğitim için İngiltere'ye gönderme kararı aldı. Annesiyle son kez bir araya gelen Bahar, ona Korkut'tan da bahsetti. Bunun üzerine Korkut'u araştıran Hayat, Bahar'a onun Teşkilat için muhbirlik yapan mafya olduğunu açıkladı. Hayatındaki yalanlara bir yenisi daha eklenen Bahar, bu gerçekle yıkıldı ve evi terk ederek annesinin yanına gitti.

Korkut'un operasyonu dengeleri değiştirdi

Korkut'un depoya bomba yerleştirdiğinden habersiz olan Rutkay, mühimmatların örgütün gizli üssüne taşınması için Dizdar'a talimat verdi. Örgütün harekete geçtiğini öğrenen Cevher Başkan ise Korkut'un gizlice karargâha getirilmesini sağladı. Dizdar mühimmatları almaya gittiği sırada büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamadan sağ kurtulan Sırp generali takibe alan Teşkilat, yeni örgütün merkez üssünün yerini tespit etti. Korkut'un başarıyla yönettiği operasyonun ardından Suriye'deki üssün baskına uğradığını öğrenen Rutkay paniğe kapıldı. Dizdar, patlama ve baskının sorumluluğunu Korkut'a yükleyerek Rutkay'ın şüphelenmesini sağladı. Ancak kusursuz plan sayesinde Korkut hem Rutkay'ın güvenini kazandı hem de Theodor'a karşı kullanılabilecek güçlü bir koz elde etti. Bu gelişmenin ardından Davut, Theodor'dan kalan tüm görevleri Rutkay'a devretti.