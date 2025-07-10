İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0685
  • EURO
    47,0287
  • ALTIN
    4281.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Teşkilat 2024-2025 sezonuna reyting başarısıyla damga vurdu!
Magazin

Teşkilat 2024-2025 sezonuna reyting başarısıyla damga vurdu!

TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı ‘Teşkilat', beşinci sezonunu tamamladı. Dizi, istikrarlı yükselişini bu yıl benzersiz bir başarıyla taçlandırdı.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Teşkilat 2024-2025 sezonuna reyting başarısıyla damga vurdu!
ABONE OL

2024-2025 sezonu boyunca elde edilen reyting sonuçlarına göre; 'Teşkilat', geçtiğimiz yıl Tüm Kişilerde 5,60 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,80'e, AB Grubunda 5,09 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,00'ye ve 20+ABC1 grubunda 5,49 olan sezonluk reyting ortalamasını 8,16 seviyesine taşıdı. Bu da dizinin reyting performansını bir önceki sezona göre, Tüm Kişilerde %39, AB Grubunda %38 ve 20+ABC1 Grubunda %49 oranında artırdığını gösteriyor.

Teşkilat'tan Eşi Benzeri Görülmeyen Bir Başarı

Bir sezonda %40'ın üzerinde reyting artışı yakalayan tek dizi olan 'Teşkilat', son dört yılın prime time yapımları arasında önemli bir başarıya imza attı.

'Teşkilat', sezon boyunca yalnızca reytinglerde değil, sosyal medya etkileşimlerinde ve izlenme sürelerinde de güçlü bir ivme yakaladı. Özellikle aksiyon temposunu ve duygusal çatışmaları dengeleyen senaryosuyla sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, 'Teşkilat', hem içeriği hem de performansıyla Türk televizyonları için kalıcı bir başarı örneği olarak öne çıkmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.