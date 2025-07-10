Teşkilat 2024-2025 sezonuna reyting başarısıyla damga vurdu!

2024-2025 sezonu boyunca elde edilen reyting sonuçlarına göre; 'Teşkilat', geçtiğimiz yıl Tüm Kişilerde 5,60 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,80'e, AB Grubunda 5,09 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,00'ye ve 20+ABC1 grubunda 5,49 olan sezonluk reyting ortalamasını 8,16 seviyesine taşıdı. Bu da dizinin reyting performansını bir önceki sezona göre, Tüm Kişilerde %39, AB Grubunda %38 ve 20+ABC1 Grubunda %49 oranında artırdığını gösteriyor.

Teşkilat'tan Eşi Benzeri Görülmeyen Bir Başarı

Bir sezonda %40'ın üzerinde reyting artışı yakalayan tek dizi olan 'Teşkilat', son dört yılın prime time yapımları arasında önemli bir başarıya imza attı.

'Teşkilat', sezon boyunca yalnızca reytinglerde değil, sosyal medya etkileşimlerinde ve izlenme sürelerinde de güçlü bir ivme yakaladı. Özellikle aksiyon temposunu ve duygusal çatışmaları dengeleyen senaryosuyla sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, 'Teşkilat', hem içeriği hem de performansıyla Türk televizyonları için kalıcı bir başarı örneği olarak öne çıkmaya devam ediyor.