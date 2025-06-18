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Magazin

Teşkilat 5. sezonunu zirvede kapattı!

Tolga Sarıtaş'ın başrolü olduğu Teşkilat dizisi, reytinglerde zirvede. Dizi beşinci sezon finalinde de birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Teşkilat 5. sezonunu zirvede kapattı!
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TRT 1'de yayınlanan ve her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat, beşinci sezon finaliyle ekrana geldi.

Dizi Total'de 5.62 izlenme oranı, AB'de 3.92 izlenme oranı ve ABC1'de 5.55 izlenme oranı alarak pazar akşamı ekrana gelen ilk yüz program arasında birinci oldu.

Peki beşinci sezon finalinde neler oldu?

Uranyum bombasının yerini tespit edip etkisiz hale getirmeyi amaçlayan Teşkilat, Korkut'un deşifre olmadığını düşünerek operasyon başlattı. Ancak Korkut'la buluşan Kate, her şeyi öğrendiğini ve operasyonun derhal sonlandırılmasını istedi. Ardından Korkut'u rehin alarak bombanın bulunduğu konuma gitti. Korkut, bombanın yerini Teşkilat'a bildirdi. Alınan sinyal üzerine düzenlenen operasyonla Korkut başarıyla kurtarıldı.

Kate, Gaffur'un kardeşi Cabbar'la iş birliği yaparak bombanın parçalarını birleştirebileceği bir gemi ayarladı. Bu sırada Ejder, Cabbar'ı bulup kendisini Kraliçe'nin gönderdiğini söyledi. Ancak bu yalan kısa sürede ortaya çıktı. Bunun üzerine Kraliçe, Ejder'in de gemiye alınması talimatını verdi. Ejder dahil tüm mürettebat esir alındı. Fakat Ejder, hazırladığı plan sayesinde telsizle Uzay'a ulaşmayı başardı ve gemiye dair tüm bilgileri aktardı.

Ejder'in verdiği bilgiler doğrultusunda Akif Başkan, son çare olarak Altay ve Korkut'u gemiye gönderip bombayı etkisiz hale getirmeleri için görevlendirdi. Önce esir tutulan mürettebata, ardından bombaya ulaşan ekip, bombayı etkisizleştirmek için şifrenin çözülmesi gerektiğini fark etti. Altay, Albay Nazım'ın ölmeden önce verdiği rakamların şifre olabileceğini düşündü ve bu sayede bomba imha edildi. Altay, saldırı için tutulan adamları ve Ejder'i yakaladığı sırada, mürettebat arasına yerleştirilen bir hain tarafından vuruldu.

Rusya'ya kaçan Kate, Rus ajanla görüştüğünü sanarak Altay'ı ortadan kaldırdığını söyledi. Ancak karşısında Altay'ı buldu. Altay, "Türk'e düşman olmanın akıbetini tüm dünya görsün diye öleceksin," diyerek tetiği çekti ve Kraliçe'yi öldürdü.

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