Teşkilat 6. sezon çekimlerine başladı!

TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı "Teşkilat"ın altıncı sezon çekimleri başladı. Dizi yeni sezonunda; yepyeni hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beş sezondur reytinglerde zirvede yer alan "Teşkilat", altıncı sezonunda da izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Altay karakteri, yeni görevleri ve operasyonlarıyla Teşkilat'ın gücünü bir kez daha ekrana taşıyacak.

Yepyeni bir ekiple hikayesi zenginleşen dizide; temposu hiç düşmeyen mücadeleler izleyicilere sunulacak.