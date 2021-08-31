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Magazin

Teşkilat dizisinin çekimleri durduruldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın çekimleri koronavirüs nedeniyle durduruldu. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerini paylaştığı Teşkilat Eylül'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Teşkikat'ın Mete'si Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti.

31 Ağustos 2021 Salı 19:05 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 19:12
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Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun paylaştığı Teşkilat dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Eylül ayında yeni sezonu ile yayın hayatına başlamaya hazırlanan Teşkilat'ın çekimleri durduruldu.

Başrol oyuncularından Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirmesinin ardından Teşkilat dizisi setinden kötü bir haber daha geldi.

Rutin testlerde koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle yeni sezon çekimlerine bir süre ara verilirken testi pozitif çıkan set ekibi ve oyuncular karantinaya alındı.

Sette yaşanan olay herkesi olumsuz etkilerken koronavirüs testlerinin negatif çıkması halinde ekip ve oyuncular çekimler için yeniden bir araya gelecek.

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