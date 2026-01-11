Teşkilat düşmanın peşinde! İşte 164. bölümde yaşanacaklar...

TRT 1'in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Teşlilat, 164. bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

Hilal, beyninde mikro bomba olduğunu anlamıştır ama artık çok geçtir. Bilincini kaybetmeden önce Altay'a ulaşmaya çalışır. Altay, Hilal'i kurtarmak için hemen harekete geçer.

Rutkay'ın hain planının detaylarını öğrenen Korkut dehşete düşer. Düşman, virüsü masum insanlara bulaştırmadan önce Korkut onları durdurmak zorundadır. Rutkayların bu seferki planı, her zamankinden daha acımasızdır.

Mikro bombayla ilgili detayları öğrenen Altay'ın aklına annesinin durumu gelir. Onun da Hilal gibi tehlikede olduğunu fark edince büyük bir yıkım yaşar. Sevdiklerini kaybetme korkusuyla sınanan Altay, Rutkay'dan intikam almak için gözünü karartır.