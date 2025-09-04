Teşkilat kadrosuna sürpriz isim! Rabia Soytürk'ten sonra o da kadroda...

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi görüşmeler devam ederken yeni bir isimle daha anlaşma sağlandı.

Yeliz Şar, Teşkilat dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeliz Şar'ın hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

RABİA SOYTÜRK DE KADRODA

Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'a yeni dönemde eşlik edecek kadın partner için bir süredir devam eden oyuncu arayışı sona erdi. Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandı. Teşkilat'ın yeni sezonunda Rabia Soytürk'ün canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.