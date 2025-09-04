İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1768
  • EURO
    48,0702
  • ALTIN
    4685.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Teşkilat kadrosuna sürpriz isim! Rabia Soytürk'ten sonra o da kadroda...
Magazin

Teşkilat kadrosuna sürpriz isim! Rabia Soytürk'ten sonra o da kadroda...

Teşkilat, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yapım ekibiyle yürütülen görüşmelerin ardından, oyuncu Yeliz Şar dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Şar'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Haber Merkezi4 Eylül 2025 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Teşkilat kadrosuna sürpriz isim! Rabia Soytürk'ten sonra o da kadroda...
ABONE OL

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi görüşmeler devam ederken yeni bir isimle daha anlaşma sağlandı.

Yeliz Şar, Teşkilat dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeliz Şar'ın hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

RABİA SOYTÜRK DE KADRODA

Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'a yeni dönemde eşlik edecek kadın partner için bir süredir devam eden oyuncu arayışı sona erdi. Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandı. Teşkilat'ın yeni sezonunda Rabia Soytürk'ün canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.