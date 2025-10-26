Teşkilat zirvede: Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi "Teşkilat", 154'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Peki Teşkilat'ın yeni bölümde neler olacak?

Nazlı'yı deşifre eden Rutkay, Teşkilat'a büyük bir darbe indirmek ister. Ekip, Nazlı'yı bulduğunda onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapar. Nazlı ölüm kalım savaşı verirken Altay, Uzay'a destek olmaya çalışır.

Dizdar; Korkut, Hamdi ve Ejder'i yakalar; Rutkay'ın emriyle neyin peşinde olduklarını öğrenmeye çalışır. Korkut her ne kadar görevi için her şeye hazır olsa da onu zor bir süreç beklemektedir. Bu sırada ona ulaşamayan Bahar da Korkut'u merak eder.

Her seferinde mağlup olan düşmanlar, yeni bir saldırı planı düzenlerler. Altay ve ekip, Cevher'in liderliğinde bütün güvenlik önlemlerini alır. Düşman hain bir tuzak hazırlarken, Altay asla mücadeleyi bırakmaz.