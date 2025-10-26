İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Teşkilat zirvede: Yeni bölümde neler olacak?

Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk'ün başrolünde yer aldıkları Teşkilat dizisi, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. İşte Teşkilat'ın merakla beklenen 154. bölümünde yaşanacaklar!

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Teşkilat zirvede: Yeni bölümde neler olacak?
ABONE OL

TRT 1'in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi "Teşkilat", 154'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Peki Teşkilat'ın yeni bölümde neler olacak?

Nazlı'yı deşifre eden Rutkay, Teşkilat'a büyük bir darbe indirmek ister. Ekip, Nazlı'yı bulduğunda onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapar. Nazlı ölüm kalım savaşı verirken Altay, Uzay'a destek olmaya çalışır.

Dizdar; Korkut, Hamdi ve Ejder'i yakalar; Rutkay'ın emriyle neyin peşinde olduklarını öğrenmeye çalışır. Korkut her ne kadar görevi için her şeye hazır olsa da onu zor bir süreç beklemektedir. Bu sırada ona ulaşamayan Bahar da Korkut'u merak eder.

Her seferinde mağlup olan düşmanlar, yeni bir saldırı planı düzenlerler. Altay ve ekip, Cevher'in liderliğinde bütün güvenlik önlemlerini alır. Düşman hain bir tuzak hazırlarken, Altay asla mücadeleyi bırakmaz.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.